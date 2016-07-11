Варшава, 11 июля, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Состоявшийся саммит стран — членов блока НАТО в польской столице, главной темой которого была защита от угрозы со стороны, напоминает, как и все такие мероприятия после окончания холодной войны, театр абсурда, пишут Харви М. Саполски и Элизабет С. Барнс в статье для National Interest.

nato.int Саммит НАТО в Варшаве

Во-первых, как отмечают авторы, Россия обладает населением 143 млн человек, а в случае конфликта с любой из стран — членов НАТО Москва рискует войти в противостояние с блоком, чье суммарное населением почти 900 млн человек, чье военное могущество построено вокруг военного потенциала США, а также обладающим доступом к индустриальному потенциалу как ЕС, так и Северной Америки.

Если что и будет сдерживающим для Кремля фактором, так это не те четыре батальона численностью 1 тыс. каждый, которые планируется направить в страны Прибалтики и Польшу.

Все они лишь попытка успокоить страны НАТО, граничащие с Россией и напуганные разговорами самого блока о перевооружении российской армии и возможностью применения Москвой «зеленых человечков», как это было на примере Украины.

Как отмечают авторы, лучшей защитой от «зеленых человечков» является правильное отношение к населению, в частности, к русскоговорящему населению этих стран, а не размещение батальонов более западных членов альянса на своих территориях. Но вопрос терпимости по отношению к меньшинствам на Ближнем Востоке или в Восточной Европе альянсом редко затрагивается.

Во-вторых, на саммите в Варшаве было в очередной раз заявлено о коллективной решимости наращивать оборонный бюджет альянса. Опять называлась абстрактная цифра в 2% от ВВП страны. Так, если 2% ВВП Албании — вещь крайне незначительная, то 2% ВВП ФРГ являются заметным вкладом.

Например, если Греция вкладывает приблизительно необходимый объем средств в бюджет блока, то Афины ничего не делают в рамках миссии альянса в Афганистане. Дания, которая предоставляет НАТО только 1%, тем не менее участвует и в миссии в Афганистане, и в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Афины же, как и Мадрид с Римом, предоставляют альянсу свои базы, что крайне важно для НАТО.

Все разговоры о 2% — это попытка пойти навстречу общественности США, которой надоело, что некоторые страны блока являются нахлебниками Вашингтона. США размещают до 70 тыс. военнослужащих в Европе, а также увеличивают эту группировку посредством батальонов и бригад, находящихся там на ротационной основе.

Для президента Обамы и внешнеполитического истеблишмента США абсолютно неважно, кто и сколько вкладывает в свою безопасность. С помощью НАТО США управляют европейской безопасностью, поэтому они бы делали это бесплатно, о чем странам НАТО известно, вот некоторые страны — члены альянса и ведут себя соответственно. Сами же США хотят быть во главе европейской обороны и готовы платить за это.