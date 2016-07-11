Нью-Йорк, США, 11 июля, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Гитарист американской рок-группы Aerosmith Джо Перри потерял сознание на сцене в ходе выступления в нью-йоркском районе Бруклин и доставлен в реанимацию, сообщает телекомпания АВС.

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65-летний музыкант доставлен в реанимацию. Официальных подтверждений произошедшего пока не поступало.

Согласно сообщению вокалиста группы Элиса Купера на своей официальной странице в Facebook, Джо Перри сейчас находится в стабильном состоянии.

Купер вместе с Перри в составе группы The Hollywood Vampires выступал в Бруклине.

Напомним, в группе The Hollywood Vampires, помимо Перри и Купера, состоит также голливудский актер Джонни Депп.

Группа Aerosmith была создана в 1970 году вокалистом Стивеном Тайлером, гитаристом Джо Перри, басистом Томом Хэмилтоном и барабанщиком Джои Крамером. На счету у группы 15 дисков, проданных общим тиражом более 150 млн экземпляров.