Мадрид, 11 июля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий Лионель Месси может покинуть каталонский футбольный клуб «Барселона» в 2018 году, когда истекает срок его контракта. Об этом передает Cadena COPE со ссылкой на свой источник.

fcbarcelona.com Лионель Месси

По данным источника, 29-летний легендарный спортсмен задумался об уходе из испанского клуба, после того, как суд приговорил его к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, аргентинский нападающий допустил мысли о переменах после поражения в финале Кубка Америки от сборной Чили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня сборная Аргентины уступила в серии пенальти команде Чили в финале розыгрыша Кубка Америки в США. После матча нападающий аргентинской команды, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси объявил о своем уходе из сборной.

6 июля форвард «Барселоны» Месси и его отец Хорхе были приговорены судом Испании к 21 месяцу тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. При этом приговор не предполагает прямого отбывания наказания в тюремной камере.

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