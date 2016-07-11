Черкесск, 11 июля, 2016, 11:55 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начались работы по поиску останков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Поисковики республики и их коллеги из Брянской области ведут работы на перевале Хотютау.

kellytf Раскопки

В экспедиции принимает участие 31 человек, пишет ТАСС. По словам Ахмеда Найманова — руководителя поискового отряда «Барс», который входит в состав Карачаево-Черкесского регионального сводного поискового отряда «Подвиг», в прошлом году в этих местах были обнаружены останки советских воинов. Однако достать их из-под толщи льда не удалось. Еще одну попытку поисковики совершат в нынешнем году.

До 20 июля поисковые работы будут проводиться на перевале Хотютау. Далее поисковики переместятся в Урупский район. Здесь будут обследованы несколько ледников на Санчарском перевале, где в годы Великой Отечественной войны шли такие же ожесточенные бои за Кавказ, как и на Марухском и Клухорском перевалах.

В основном поисковые экспедиции в горах проводятся с июля по сентябрь. За последние 15 лет на перевалах КЧР обнаружено около 100 останков советских солдат. В прошлом году 13 экспонатов, найденных в ледниках Кавказа, в том числе оружие и личные вещи красноармейцев, были переданы в музей-памятник защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзевском.

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В Карачаево-Черкесии захоронены останки участников Великой Отечественной войны

В 2014 году были преданы земле останки найденных в горах Карачаево-Черкесии участников Великой Отечественной войны, обнаруженных республиканским поисковым отрядом «Барс». Как сообщало ИА REGNUM, в братской могиле на территории музея-памятника защитникам перевалов Кавказа были захоронены останки Михаила Яичникова, 1923 года рождения, и Андрея Мигули, 1906 года рождения, погибших в 1942 году в боях на Марухском перевале. Более 70 лет оба бойца считались пропавшими без вести. Михаил Яичников был уроженцем Грузии, Андрей Мигуля — Украины.