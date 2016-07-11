Самара, 11 июля, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Самары 9 июля удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать на два месяца руководителя «Воли» Светлану Пеунову, но мера пресечения не может быть исполнена, поскольку Пеунова, предположительно, сейчас живет в одной из стран Прибалтики. Об этом сообщают самарские СМИ.

63.мвд.рф Светлана Пеунова

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня этого года ГУ МВД региона распространило информацию о том, что «по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудниками органов внутренних дел разыскивается Лада-Русь (Пеунова) Светлана Михайловна 11.02.1958 года рождения. Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемой, просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (846)332−03−03; 278−28−83; 278−28−64 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

Напомним, в 2014 году на выборах самарского губернатора Светлана Пеунова была выдвинута кандидатом на этот пост от партии «Воля».