Соль-Илецк, Оренбургская область, 11 июля, 2016, 11:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области за махинации со средствами материнского капитала осужден директор микрофинансовой организации ООО «Финресурс» Сагындык Жумагалиев. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере», сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

kurgan.veved.ru Вынесение приговора

В суде установлено, что с апреля по декабрь 2014 года Жумагалиев заключил с восемью местными жительницами договоры займа. По их условиям коммерсант обязался предоставить женщинам по 400−500 тыс. рублей на приобретение жилья. Погашение кредитов должно было происходить за счет средств материнского капитала.

Обещанные денежные средства Жумагалиев перечислял женщинам на специально открытые дебетовые банковские карты, затем обманным путем завладевал картами и похищал с них суммы поступавшего материнского капитала.

Общий размер причиненного потерпевшим ущерба составил свыше 3,4 млн рублей. Этими средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Соль-Илецкий районный суд приговорил Жумагалиева к наказанию в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По искам потерпевших женщин с него взыскано более 2,7 млн рублей.

Стоит отметить, злоумышленники периодически посягают на средства материнского капитала. В 2013 году, например, на полтора года условно осуждена жительница Домбаровского района. Она признана виновной в покушении на мошенничество в крупном размере. Злоумышленница решила обманным путем получить средства маткапитала: купить аварийное жилье и половину средств отдать продавцу, а половину оставить себе и израсходовать на собственные нужды.

В Оренбуржье было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с маткапиталом в Саракташском районе. Местная жительница, по версии следствии, предоставила в Пенсионный фонд недостоверные сведения о приобретении ею жилого дома за 388 тыс. рублей, тогда как фактически приобрела данное жилье за 80 тыс. рублей. Женщину осудили на два года условно.