Минск, 11 июля, 2016, 11:50 — ИА Регнум.

wallpaperhd4k.com Авиаперелет

С 17 августа белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» начнёт осуществлять регулярное сообщение между Минском и Львовом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уже сейчас на сайте белорусского госмонополиста можно заказать авиабилеты. Время полёта из Львова в Минск составляет 1 час 15 минут. Стоимость билетов указана от $45 (economy restricted) до $220 (business).

Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю. Пассажиров ждёт инструктаж на белорусском и английском языках, о питании на борту не сообщается — как правило, и при более длительных перелётах (например, в Батуми) «Белавиа» предлагает пассажирам лишь безалкогольные напитки и леденцы.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Белоруссии отказалось юридически признать воссоединение Крыма с Россией, констатировав лишь факт нахождения полуострова под российским управлением. Александр Лукашенко разъяснил, что другая часть Союзного государства не смогла ему предложить компенсации признаний независимости Южной Осетии и Абхазии, поэтому его обещания признать их ничего не стоят.