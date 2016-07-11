Москва, 11 июля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. 25 жилых домов планируется ввести в эксплуатацию в Северном округе столицы до конца 2018 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Также в округе появятся шесть детских садов, три школы и пять объектов здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

«Две школы появятся на Хорошевском шоссе и одна — в Бескудниковском районе. На Ленинградском проспекте и Зеленоградской улице будут построены поликлиники, в скором времени начнется реконструкция больницы №50 на улице Вучетича», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что большое внимание уделяется также строительству спортивных объектов в округе.

«На территории стадиона «Динамо» появятся спортивный и концертно-развлекательный комплексы и многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс. На 3-ей Песчаной завершено строительство стадиона ЦСКА, ведется наладка оборудования. Кроме этого, на улице Ивана Сусанина будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс», — добавил заммэра.

Напомним, за прошедшие годы на территории Северного округа было построено 54 жилых дома, 8 школ и 26 детских садов. К знаковым объектам можно отнести школы на улицах Базовской, Зеленоградской, Синявинской и Нарвской.