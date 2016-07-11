Посёлок городского типа Бердяуш, Челябинская область, 11 июля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Челябинской области жительница посёлка Бердяуш Светлана Чунжина осуждена за покушение на мошенничество и за мошенничество в особо крупном размере. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в течение двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «Бремя цыган». реж Борис Соболев. 2016. Россия В зале суда

Судом было установлено, что Светлана Чунжина ранее уже использовав законно материнский капитал, получила поддельную справку управления пенсионного фонда, с помощью которой, представив необходимый комплект документов, в том числе использованный сертификат, заключила в ноябре 2015 года договор потребительского займа в КПК «ЮжУралФинанс» почти на полмиллиона рублей. После получения денежных средств она использовала их на своё усмотрение.

Впоследствии она решила таким же образом получить потребительский займ в КПК «Финанс Капитал», однако в феврале текущего года её задержали сотрудники полиции.

В ходе следственных мероприятий были арестованы два земельных участка подсудимой, которые теперь подлежат взысканию в пользу КПК «ЮжУралФинанс». Общая сумма финансовых претензий потребительского кооператива к Светлане Чунжиной составляет 453 тыс. 026 рублей.