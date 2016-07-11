Калуга, 11 июля, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Акции широко известного в Центральной России калужского молочного завода «Школьное питание» мощностью 110 тонн молока в сутки и с ассортиментом, насчитывающим более 100 наименований молочной продукции, выпускаемой под маркой «Большая перемена», входящего в состав ОАО «МосМедыньагропром», будут выставлены на аукцион в 2017 году, сообщает 11 июля корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания калужского областного правительства.

Ян Вермеер. Молочница. 1658-1660

Согласно информации регионального министерства экономического развития, в последние годы это предприятие работало со значительными убытками, сумма которых только в прошлом году составила 77,3 млн рублей.

Сегодня ОАО «МосМедыньагропром» требуются значительные инвестиции. Также приватизации имущества ОАО «МосМедыньагропром» может привнести в региональный бюджет Калужской области порядка 2 млрд рублей. Это солидная сумма не только покроет дефицит областного бюджета, но и поможет самому предприятию успешно развиваться дальше.

Напомним, что «Московско-Медынское агропромышленное предприятие» (ОАО «МосМедыньагропром») было создано правительством Москвы по личной инициативе экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в 2000 году. В настоящее время 99,9% акций предприятия принадлежат Калужской области. В состав общества входят сельскохозяйственные угодья площадью 12 тысяч гектаров. Поголовье крупного рогатого скота составляет 7 тысяч голов. Приоритетными направлениями деятельности ОАО «МосМедыньагропром» является растениеводство, животноводство, переработка молока и выпуск молочных продуктов.