Ростов-на-Дону, 11 июля, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Ростовские инспекторы ГИБДД, попавшиеся на получении взяток, ответят за совершенные преступления перед стражами правосудия. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Воробьев направил в суд уголовные дела в отношении Артема Пронченко и Максима Исаева. Им вменяется 14 эпизодов по ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконное бездействие, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Об этом 11 июля ИА REGNUM проинформировали в управлении Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе.

Youtube Стоп-кадр оперативной съемки

Согласно материалам дела, сотрудники дорожной полиции совершали злодеяния при патрулировании областного центра в период с 8 по 19 ноября прошлого года. Взятки Пронченко и Исаев получали от водителей, которые находились за рулём подвыпившими, а также нарушали иные правила дорожного движения. Минимальный размер откупа составлял 500 рублей, максимальный — 40 тыс. рублей. За деньги водителей-нарушителей отпускали.

С инспекторами ДПС были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. До суда они находятся под домашним арестом. Уголовные дела рассмотри Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону.

Отметим, что кадры оперативной съемки, которые сделали сотрудники подразделения собственной безопасности ростовской полиции, попали на Youtube и стали всеобщим достоянием. Оба сотрудника ГАИ были уволены из правоохранительных органов.