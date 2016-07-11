Мурманск, 11 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Значительное количество нарушений законности выявили прокуроры города Апатиты Мурманской области при проверке организации отдыха детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Товарищ Дынин и пионервожатая Валя

«Нарушения носили разносторонний характер и выявлялись в сфере законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об охране здоровья, о пожарной безопасности, — отметили в прокуратуре. — К примеру, при проверке соблюдения требований законодательства при организации питания детей в МБОУ СОШ № 3, выявлены случаи приёма продуктов в столовую без документов, подтверждающих их качество и безопасность».

Кроме того, по информации проверяющего ведомства, в МБОУ СОШ № 6 с углубленным изучением английского языка допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами, а в деятельности ООО СКГ «Изовела», оказывающего в соответствии с государственным контрактом услуги отдыха и оздоровления обучающихся Мурманской области, также нарушались санитарно-эпидемиологические требования (не в полном объёме отбирались пробы готовой продукции) и требования пожарной безопасности.

На прошлой неделе, как сообщало ИА REGNUM, сразу в нескольких учреждениях, организующих летний отдых несовершеннолетних в Кольском районе Мурманской области, были выявлены нарушения. При этом, региональный Роспотребнадзор уже проверил 86 детских оздоровительных лагерей Мурманской области. После масштабной проверки глава ведомства Лена Лукичёва объявила, что учреждения в достаточной степени готовы принимать детей.

Добавим, масштабные проверки мест детского отдыха начались по всей стране после трагедии в Карелии, где в детском лагере во время водной прогулки по Сямозеру погибли 14 школьников.