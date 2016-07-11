Кемерово, 11 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. За первое полугодие 2016 года в Кузбассе возведено 498 тыс. кв. метров жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кемеровской области. По данным регионального департамента строительства, это на 18,2% больше показателей шести месяцев 2015 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

Лидируют по темпам строительства Кемерово (выполнение шестимесячного плана составило 124%), Осинники (125%), Киселевск (113%), Кемеровский район (112%).

В аутсайдерах Анжеро-Судженск (8%), Краснобродский (12%), Тайга (23%), Березовский (30%), Яйский район (35%), Тяжинский район (38%).