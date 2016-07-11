Архангельск, 11 июля, 2016, 11:28 — ИА Регнум. ООО «Оборонлогистика» зарегистрирует зарегистрирует в Архангельской области свой филиал, на базе которого будет создан центр управления морскими операциями в Арктике. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Напомним, что соглашение о взаимодействии с ООО «Оборонлогистика» было подписано в июне этого года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Его реализация предполагает создание экономически эффективной системы доставки грузов в Арктике.

По словам генерального директора ООО «Оборонлогистика» Антона Филатова, с 2017 года компания будет готова выступать в качестве единого транспортного оператора в интересах Минобороны.

Еще один проект, который руководство ООО «Оборонлогистика» также намерено реализовать в Архангельской области — создание современного производственно-логистического комплекса.

Требования к месту его размещения достаточно жёсткие, но в регионе есть возможности соблюсти все условия. Более того, уже есть представление, где именно такой комплекс можно будет разместить.

«Порт Архангельск по уровню сервиса, производственным мощностям и кадровому потенциалу ничем не уступает другим портам страны», — заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов