Санкт-Петербург, 11 июля, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Петербургские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении художника и музыканта Николая Копейкина на улице Ломоносова. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 июля, в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ashely Moreno Задержание подозреваемого

Правоохранители уточняют, что 7 июля к ним обратился мужчина, заявив, что двое неизвестных, применив физическую силу, похитили его личные вещи на общую сумму почти 39 тыс. рублей. «Задержаны двое мужчин, которые полностью изобличены в содеянном. Похищенное частично изъято», — уточняют в полиции. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее Николай Копейкин заявил через социальные сети, что в Санкт-Петербурге его избили и ограбили чеченцы. По его словам, инцидент произошел 7 июля на Гороховой улице, когда художник возвращался домой. Напали на него «местные чеченцы». «Просто так на радость себе», — считает Копейкин. Он отметил, что с «большим трудом» смог написать короткий пост о нападении. Его доставили в городскую больницу.

50-летний художник Копейкин — создатель собственного направления в изобразительном искусств, мультреализма. Он также возглавляет художественное объединения КОЛХУи («Колдовские художники»), входит в состав петербургской музыкальной группы НОМ и является режиссером студии НОМФИЛЬМ.