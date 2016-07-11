Москва, 11 июля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий запрет эксплуатированию интереса к сексу в рекламе, внес в Госдуму депутат Олег Михеев («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Парламентарий предлагает дополнить закон «О рекламе» нормой о том, что реклама не должна «эксплуатировать интерес к сексу или сексуальным функциям, формировать легкомысленное или неуважительное отношение к сексуальным функциям или к реализации сексуальных функций».

Сексуальные образы, считает депутат, «пожалуй, самый эффективный и беспроигрышный способ привлечения внимания к рекламному сообщению».

«Благодаря рекламе, эти товары (парфюмерия, автомобили, жевательная резинка) сегодня чуть ли не считаются секс-стимуляторами, каковыми они, конечно же, не являются», — констатировал он.