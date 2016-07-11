Таллин, 11 июля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июля, на городскую линию в столице Эстонии Таллине вышел последний из двадцати заказанных в Испании новых трамваев CAF Urbos, трамвай носит женское имя Kersti. Об этом сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, отмечая, что до этого всем трамваям были даны эстонские женские имена Мооника, Паула, Анна, Лийдиа, Тийна, Кадри, Эерика, Яаника, Маарика, Элийзе, Кармен, Катарийна, Сирье, Койдула, Линда, Мариа, Теэле и Трийну. Трамваяи изготовлены на заводе в Сарагосе и получены Эстонией от испанцев в качестве платы за покупку в 2010 году квот на выброс углекислого газа.

tallinn.ee Трамвай в Таллине

Напомним, в Эстонии проживает до 30% русского населения, а в Таллине русские по национальности составляют почти половину горожан. Самое популярное женское имя в Эстонии и Таллине по итогам 2014 года — София.

Напомним также, Эстония получила «лишние» квоты на выброс углекислого газа «в наследство» от СССР по показателям 1990 года, когда Эстонская СССР была частью единого экономического пространства СССР и обладала большим количеством промышленных предприятий. Зa 20 годов количество таких предприятий сократилось на 2/3, а образовавшийся избыток в объемах выбросов углекислого газа Эстония сейчас продает на внешнем рынке. В июле 2010 г. Эстония впервые продала порция своих квот на выбросы углекислого газа на внешнем рынке — Испании и Люксембургу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, квоты для Эстонии определены в размере 6 млн единиц (6 млн тонн отходов парниковых газов), что выше реальных расходов страны. В период до 2020 года Эстония может заработать на этом сотни миллионов евро.

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