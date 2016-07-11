Багдад, 11 июля, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Ирак с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Эштон Картер. Целью поезди станут встречи с военными командирами США и представителями иракского руководства, сообщает Reuters.

voanoticias.com Эштон Картер

У Картера намечены встречи с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади и министром обороны Халедом аль-Обейди.

Кроме того, он встретится с командующим силами коалиции (возглавляемой США) по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Шоном Макфарландом.

Напомним, 9 июля войска Ирака освободили от террористов военно-воздушную базу аль-Кияра на севере страны, имеющую стратегическое значение с точки зрения развития наступления на Мосул.