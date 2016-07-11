Канберра, 11 июля, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Австралийские медики заявляют, что им удалось резко сократить заболеваемость СПИДом в стране, сообщает англоязычный сайт RT.

dailybruin.com Исследование ВИЧ

По словам руководителя отделения эпидемиологии ВИЧ института Кирби, профессора Эндрю Грюлиха, сейчас даже не проводится мониторинг заболеваемости. Заболевшие СПИДом люди проходят курс лечения и больше не болеют этим вирусом.

Напомним, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) ослабляет иммунитет, что лишает организм способности противостоять тяжёлым заболеваниям. СПИД признан финальной стадией этой болезни.

Ключевую роль в борьбе со СПИДом сыграла разработка в середине 1990-х годов антиретровирусного препарата.

Стоит отметить, что каждый год около тысячи австралийцев по прежнему заражаются ВИЧ.