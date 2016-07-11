Москва, 11 июля, 2016, 11:11 — ИА Регнум. «Единая Россия» представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов, выдвинутых партией на выборах депутатов Госдумы VII созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля. Партия предоставила в ЦИК для заверения федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам.

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Согласно законодательству Центральная избирательная комиссия в семидневный срок со дня подачи документов должна провести процедуру заверения.

Секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов надеется, что избирательная кампания в целом станет «соревнованием идей и программ». «Партия будет корректно вести избирательную кампанию в полном соответствии с избирательным законодательством», — заверил он.

«Единая Россия» в конце июня провела партийный съезд, на котором были утверждены предвыборная программа, а также списки кандидатов, выдвинутых на выборы. Федеральный список возглавил лидер партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Всего более 20 партий заявили о желании участвовать в выборах в Госдуму. Последний срок приема списков ЦИК — 13 июля 23:59 мск.