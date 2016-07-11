Москва, 11 июля, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Агропромышленный форум «Всероссийский день поля» пройдет в 2016 году на территории Сибирского агропарка в Алтайском крае. 14−16 июля в рамках форума запланировано проведение научно-практических конференций, тематических сессий и круглых столов по направлениям деятельности производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сообщили в Минсельхозе РФ.

Василий Максимов. Залом ржи. 1903

Производители сельскохозяйственной техники, оборудования, семян, удобрений, средств защиты растений, а также разработчики передовых инновационных технологий отечественного агропромышленного комплекса представят свои экспозиции на выставочных площадках.

На территории Сибирского агропарка также возведен комплекс площадью 2500 кв. метров для проведения выставки сельхозживотных — объект располагает не только индивидуальными клетками для их содержания, но и специальным манежем, где посетители экспозиции в полной мере смогут оценить все характеристики скота.

С учетом круглых столов и конференций, планируемых компаниями, предполагаемая деловая программа «Всероссийского дня поля — 2016» насчитывает более 20 тематических блоков. Заявки на участие во Всероссийском дне поля подали более 220 компаний. Форум планируют посетить около 70 региональных делегаций.

Как сообщает ИА REGNUM, с 2016 года в России по решению министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова принято совместное решение о возобновлении проведения «Всероссийского дня поля». Мероприятие имеет статус масштабнейшего события в области агропромышленного комплекса, где сосредоточены все новейшие достижения в отрасли.