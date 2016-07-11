Челябинск, 11 июля, 2016, 11:33 — ИА Регнум. На Южном Урале в течение последней недели от укусов клещей пострадало 747 человека. Из них 175 были госпитализированы в медицинские учреждения региона, в том числе 35 детей. Всего с начала года за медицинской помощью после укуса клещей обратилось 11 тысяч 479 Челябинской области, около двух с половиной тысяч из них дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора корреспонденту ИА REGNUM.

Myriams-Fotos Клещ

В пресс-службе ведомства уточнили, что в Челябинской области продолжается противоклещевая обработка территорий. На данный момент обработано более 6801 гектаров, что в полтора раз больше чем в прошлом году. Особое внимание уделяется территориям детских оздоровительных лагерей.

Специалисты обращают внимание, что чаще всего покусы клещами происходят во время выхода за обработанные территории детских лагерей во время так называемых «родительских дней». Также рекомендуется проводить регулярные осмотры после посещения леса и при обнаружении насекомого на теле немедленно обращаться за медицинской помощью и получить профилактическую инъекцию иммуноглобулина.

Напомним, что в 2016 году прививки против клещевого энцефалита получили 127 тысяч жителей Челябинской области, в том числе 75 603 ребенка.