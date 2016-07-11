Москва, 11 июля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В московских парках готовы предоставить площадки под бесплатные тренировки по самообороне для женщин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП «Мосгорпарк». Мощности города позволяют организовать порядка 40 таких точек.

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«Мы готовы рассмотреть заявки и предложения. Занятия можно проводить на площадках, где сейчас преподают йогу, зумбу и проходят другие бесплатные спортивные тренировки», — заявили в пресс-службе.

Напомним, интерес к самообороне возник на фоне проходящего в Facebook флешмоба #Янебоюсьсказать, в котором женщины повествуют о случаях или попытках сексуального насилия. 8 марта 2016 года в Перовском парке проводились разовые занятия по самообороне, где женщины и девушки могли посетить мастер-класс по самозащите, лекцию о красивой походке и джазовый концерт.