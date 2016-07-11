Ярославль, 11 июля, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославской области на выборы депутатов ГД РФ от «Российской партии пенсионеров за справедливость» по 195 одномандатному округу выдвинут врач-онколог Дмитрий Петровский, по 194 — главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Дмитрий Петровский

Дмитрий Петровский участвовал в предварительном голосовании «Единой России» по 195 округу, но проиграл лидеру регионального отделения Илье Осипову. При поиске кандидатов ярославское отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость» применило новую технологию. Объявление о поиске кандидатов было размещено на ярославском интернет-форуме «Ярпортал». Именно на него и откликнулся врач Дмитрий Петровский.

«Думаю основные выборы будут честнее, чем праймериз «Единой России». На праймериз я набрал одинаковый результат с победителем гонки Ильей Осиповым в Ярославле, стал третьим в Рыбинске. Это при том, что борьба шла на политической территории «Единой России». Поэтому надеюсь выиграть на основных выборах», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Дмитрий Петровский.

Выдвинутый по 194 округу Александр Симон — известный человек в ярославской политике. Он принимал участие в выборах всех уровней — от федерального до местного, но избраться смог лишь однажды. В 2000—2004 годах он являлся депутатом муниципалитета Ярославля, трижды выдвигал свою кандидатуру на пост главы областного центра, дважды — на пост главы Рыбинска.

В партийном списке «Партии пенсионеров за справедливость» Ярославскую область объединили с Тверской. Первую строчку в межрегиональной группе занял представитель Тверской области Александр Гришин, вторую — Александр Симон, третью — лидер ярославского отделения партии, экс-депутат областной думы Владимир Столяров, так же в списке присутствует рыбинский фермер Евгений Новиков.

«Люди в межрегиональном списке все, кроме меня пенсионного возраста. Но при этом у партии есть пункты программы и для молодых, например отмена Единого Государственного Экзамена. Если мы сумеем донести свои идеи до избирателей, то, думаю, сможет рассчитывать на достаточно большое количество голосов», — считает Александр Симон.