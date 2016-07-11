Пекин, 11 июля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Китай второй год подряд стал крупнейшим покупателем недвижимости в США. В общей сложности китайцы приобрели более 29 тыс. объектов недвижимости на сумму $27,3 млрд.

Шагал Марк. Дом в Сером. 1917

Среди основных зарубежных покупателей недвижимости, китайские склонны приобретать жилую недвижимость в крупных городах с относительно высокими ценами. Средняя цена, которую китайцы готовы заплатить за объект недвижимости — $936,615,что почти в три раза больше, чем средняя стоимость недвижимости, приобретаемой гражданами Канады — вторых по популярности покупателей недвижимости в США, пишет «Наньцзао жибао».

Более трети китайских покупателей приобрели недвижимость в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе, Вашингтоне и Нью Джерси. Большинство покупок было совершено для переезда в США детей, проходящих обучение в местных университетах.