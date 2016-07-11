Псков, 11 июля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак считает, что единый день голосования 18 сентября 2016 года станет для единороссов «моментом истины». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом он заявил 9 июля на втором этапе 20-й конференции Псковского регионального отделения партии, который прошёл в городе Печоры.

Ге Николай Николаевич. Христос и Пилат. В чем есть истина

Андрей Турчак отметил, что предстоящая выборная кампания будет одной из самых сложных. «И не только потому, что есть определенные трудности в экономике, а прежде всего потому, что оппоненты попытаются завалить пустыми обещаниями, «раскачать лодку» и дискредитировать органы власти. В этом смысле для нас с вами 18 сентября становится «моментом истины». Считаю, что именно так надо относиться к предстоящим выборам», — заявил Турчак.

Решением конференции он возглавил список кандидатов в депутаты Псковского областного собрания 6-го созыва по единому избирательному округу. Вторым номером в списке идёт председатель псковского отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, третий — глава Пскова Иван Цецерский.

Участники конференции также утвердили региональные группы кандидатов в депутаты по 22 одномандатным избирательным округам, всего 66 человек.

Конференция также утвердила список кандидатов в депутаты облсобрания по одномандатным избирательным округам.

Напомним, в Псковское областное собрание предстоит избрать 44 депутата, половина из которых пройдёт по партийным спискам, а вторая половина — по одномандатным округам.