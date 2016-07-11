Таллин, 11 июля, 2016, 10:51 — ИА Регнум. В Архангельске вынесен приговор гражданину Эстонии Виктору Колесову, причинившему тяжкий вред здоровью брата, повлекший за собой смерть потерпевшего. Об этом сегодня, 11 июля, сообщило эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR. Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решеткой

Сообщается, что Виктор Колесов, приехав 28 мая 2015 года из Таллина в Архангельск в гости к брату, после совместного распития спиртных напитков и ссоры избил его, причинив тяжкий вред здоровью, а после инсценировал его падение с лестницы. От причиненных травм потерпевший на следующий день скончался в больнице. Колесов вину в совершении преступления не признал, пытаясь избежать ответственности за содеянное, выдвигал различные версии, которые в ходе судебного заседания не подтвердились.