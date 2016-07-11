Москва, 11 июля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Сегодня, 11 июля, в разных регионах России — от Тверской области до Алтайского края — начались учения стратегических ракетных войск. Около 400 единиц военной спецтехники, включая автономные пусковые установки «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», отрабатывают задачи несения боевого дежурства; сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Войсковые учения

Военнослужащим предстоит обнаружить, блокировать и уничтожить условных диверсантов. На этом этапе используются и новые боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М» с беспилотными летательными аппаратами.

Ракетчики также выполнят учебно-боевые задачи по проведению условного пуска ракет. Кроме того, отработают преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения наземных и воздушных сил противника и организацию взаимодействия с приданными подразделениями.

В военном ведомстве отметили, что всего до конца 2016 года в РВСН пройдет более 40 штабных и около 20 командно-штабных тренировок, около десяти командно-штабных и около 50 тактических и тактико-специальных учений.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны Сергея Шойгу, Вооруженные силы РФ проведут летом 9 международных учений. Всего за летний период будет проведено более 2000 учений различного масштаба. Кроме того, будет продолжена отработка учебно-боевых задач в ходе внезапных проверок войск.

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