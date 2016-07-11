Ярославль, 11 июля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Бухгалтер УФСИН России по Ярославской области уличена в присвоении более 3,6 миллиона рублей. Преступление выявлено службой собственной безопасности ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время СУ СКР по Ярославской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Теперь уже бывший старший бухгалтер главной бухгалтерии УФСИН обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Ущерб, нанесенный ее действиями, оценивается в сумму, превышающую 3,6 миллиона рублей. По данным корреспондента ИА REGNUM, в сфере ответственности сотрудницы находилась работа оперативных подразделений пенитенциарного ведомства. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском Следственном комитете, бухгалтер присваивала деньги с декабря 2012 по май 2016 года.

Механизм был прост: она передавала на подпись главному бухгалтеру и начальнику УФСИН зарплатные ведомости, где заранее завышала суммы, причитающиеся для выплаты сотрудникам, и итоговые суммы реестров. Также в ведомости включались несуществующие сотрудники.

Руководители вполне доверяли поданным документам и, не проверяя ведомости, утверждали их. После этого бухгалтер отправляла в банк другие реестры, с положенными выплатами, а разницу между реальными и утвержденными суммами переводила себе на банковскую карту. В настоящее время бухгалтер уволена со службы и находится в статусе подозреваемой. Следствие же подробно изучает всю финансово-хозяйственную деятельность регионального УФСИН.