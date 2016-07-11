Москва, 11 июля, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля снизился к доллару США и евро в ходе торгов 11 июля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 10:45 мск, доллар подорожал к рублю на 21 копейку и составил 64,19 рубля. Евро вырос на 13 копеек до 70,7825 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы валют, установленные Центробанком РФ на 11 июля, составляют 64,24 руб. за американскую валюту и 71,16 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 19 и 22 копейки соответственно. Нефть марки Brent стала дешевле на 22 цента и стоила $46,54 за баррель.