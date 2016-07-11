Киев, 11 июля, 2016, 10:44 — ИА Регнум. «Российско-украинская война» на Донбассе может закончиться в текущем году. Об этом депутат Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко написала на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

«В Варшаве приняла участие в заседании комиссии «Украина — НАТО», — написала Савченко. — Со слов ведущих мировых политиков сложилось впечатление, что война, русско-украинская, закончится уже в этом году».

Власти России уже не раз заявляли о том, что Москва не является стороной конфликта на Украине и может лишь в той или иной степени влиять на конфликтующие стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко призвала власти Украины начать прямой диалог с представителями ЛНР и ДНР.

По ее словам, президент Украины Петр Порошенко не должен вступать в прямые переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Савченко предложила свою кандидатуру для ведения прямых переговоров с представителями непризнанных республик.