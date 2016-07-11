Шанлыурфа, Турция, 11 июля, 2016, 10:39 — ИА Регнум. В Турции молодой человек расстрелял троих полицейских на автобусной остановке, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Anadolu.

MakyFoto Выстрел из пистолета

Трагедия произошла в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции. По предварительным данным, погибли трое полицейских, еще три человека ранены. Стрелять подросток начал, когда сотрудники полиции проверяли документы у собравшихся на остановке.

В ответ полицейские открыли огонь, нападавший погиб на месте. Уточняется, что 17-летний юноша страдал психическим расстройством. Оружие он взял у своего отца. С терроризмом инцидент не связан, заявил губернатор города.