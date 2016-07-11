Москва, 11 июля, 2016, 10:38 — ИА Регнум. После недавнего случая с опасными гонками по улицам Москвы, которые устроил сын одного из крупных менеджеров «ЛУКойла», около половины жителей России (48%) считают, что уклонение некоторых граждан от ответственности за нарушение закона — это массовое явление в стране. По мнению 45%, такое случается, но редко. И только 1% опрошенных убежден, что ничего подобного в России не происходит. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

thedailybeast.com Приговор

По мнению жителей России, чаще других избегают правосудия богатые (38%), чиновники и депутаты, их дети и родственники (38%), а также золотая молодежь (6%) и бизнесмены и олигархи (6%). 22% затруднились определить, для кого закон не писан. 3% отнесли в эту категорию представителей силовых ведомств и судебной системы. По 1% — коррупционеров, мошенников, криминальных авторитетов, убийц, аморальных людей и знаменитостей.

Среди мер, которые могли бы предотвратить подобные случаи в будущем, чаще всего граждане РФ называют борьбу с коррупцией в органах судебной власти и МВД (13%), ужесточение наказания для должностных лиц, которые принимают решения по подобным делам (11%), а также ужесточение законов в целом (9%) и соблюдение принципа равенства людей перед законом (7%).

Опрос проведен 11−12 июня 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибкис вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

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