Кемерово, 11 июля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Рэпер Natan в ходе выступления в Кемерово на танцполе «Красное озеро», провалился под сцену, не выдержавшую его прыжков. Об этом исполнитель сообщил на своей страничке в Instagram и опубликовал видеоролик, запечатлевший момент его прыжка.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Сцена

Ролик Natan снабдил комментарием, в котором указал на воодушевление, вызванное этим случаем среди посетителей его концерта. По его словам, зрители от восторга ломали скамейки и громко кричали.

Свое выступление рэпер продолжил, вылез из-под сцены и направился в толпу фанатов.

Кроме того, Natan пожелал организаторам выступления укрепить сцену к его следующему приезду.