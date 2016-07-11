Ступино, Московская область, 11 июля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Ступинском районе Московской области будет построен кластер по производству и переработке молока. Кластер будет работать на базе уже существующего предприятия «Аксиньино». Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2017 год. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрия Степаненко.

Клодт Михаил. Ферма в горах Швейцарии. 1860

На территории нового кластера в Ступинском районе будет содержаться до 5 тысяч коров.

«В кластер войдут не только молочно-товарные фермы, но и современный молокоперерабатывающий завод, который будет выпускать натуральную молочную продукцию и сыры. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта произойдет в 2017 году», — заявил Степаненко.

Планируемый объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей. По планам властей, на производстве будет также создано 332 рабочих места, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в ближайшие 10 лет составят более 3 миллиардов рублей.

«На первом этапе предусматривается строительство молочно-товарной фермы на 1195 дойных коров. Уже завершено ее проектирование, завершается сбор исходно разрешительной документации. В процессе проектирования находится строительство еще одной молочно-товарной фермы на 2880 дойных коров и молокоперерабатывающего завода мощностью 100 тонн в сутки», — заключил Степаненко.

Отметим, ранее глава области Андрей Воробьев заявил, что регион обеспечивает себя молоком всего на 30%. «Сегодня дефицит в столичном регионе, мы только на 30% себя обеспечиваем. Но у нас реализуются масштабные проекты», — отметил Воробьев, подчеркнув, что в развитие отрасли в регионе также намерена вложиться вьетнамская компания. Всего на территории Подмосковья планируется разместить девять ферм, каждая из которых рассчитана на 2,4 тысячи дойных коров.