Ростов-на-Дону, 11 июля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Земледельцы Ростовской области стремительно набирают темп уборочных работ. Чтобы поскорее убрать зерно, некоторые хозяйства перешли на посменную работу и трудятся круглосуточно. И результат уже есть — собрано свыше 2 млн тонн хлеба. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 11 июля.

donland.ru Хлебные колосья

Отметим, что буквально на прошлой неделе труженики села собрали первый миллион тонн зерна. Но уже земледельцы ставят перед собой сроки окончания жатвы — в закрома планируется отправить урожай хлеба уже к концу июля. Пока убрано только около 20% площадей.

«Это хороший темп, хорошие заделы. Но впереди ещё значительная часть площадей, которая требуют уборки. Все селяне настроены на то, чтобы вырастить и убрать прекрасный урожай, несмотря на сюрпризы, которые преподносит погода. Это труд тысяч работников сельского хозяйства. Сейчас самый жаркий период уборки. Примерно до 20 июля, на севере области чуть позже — до 25 июля, ранние зерновые должны быть убраны», — сказал в ходе выездного совещания донской глава Василий Голубев.

Внимание обращено на то, что средняя урожайность в нынешнюю уборочную кампанию на 8 центнеров с гектара (ц/га) выше прошлогодней и составляет 38,1 (ц/га). По урожайности в лидерах традиционно земледельцы Песчанокопского, Мясниковского, Азовского, Кагальницкого районов. Каравай этого года на 71% состоит из продовольственной пшеницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлеборобам Ростовской области предстоит убрать свыше 3 млн гектаров зерна. Непогода в этом году всё-таки нанесла урон урожаю: ливни побили 200 тыс. гектаров хлеба. Но на результате донской жатвы-2016 сказаться это не должно. Аграрии региона планируют побить прошлогодний рекорд и собрать 10 млн тонн зерна. Для этого есть и желание, и возможности.

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