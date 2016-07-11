Москва, 11 июля, 2016, 10:30 — ИА Регнум. В Москве появятся именные библиотеки, в которых читатели смогут получить максимум информации о персонах, в честь которых названа библиотека, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Так, в 77 читальнях будут хранить редкие книги, посвященные Ивану Крылову, Юрию Гагарину, Владимиру Короленко, Антуану де Сент-Экзюпери и другим выдающимся личностям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Читальный зал

«Цель разработки документа в том, чтобы посетители, которые приходят в именную библиотеку, могли узнать всё, что касается тех известных людей, в честь кого она названа. Например, если вы поклонник творчества Анны Ахматовой, то в библиотеке её имени должно быть максимум книг о ней, выставки, экскурсии, лекции и другие мероприятия», — заявил исполняющий обязанности гендиректора Московской дирекции по развитию культурных центров Владимир Владимиров.

По его словам, сейчас разрабатывается регламент мемориальной деятельности. Первым примером такой работы стал комплекс «Дом Гоголя». Так, в сквере Дома Гоголя на Никитском бульваре расположится пять площадок-городков. В музыкальном городе планируют проводить концерты классической музыки, в театральном — спектакли и поэтические программы. В детском городе организуют мастер-классы по живописи и росписи пряников, а в киногороде можно будет сняться в фильме «Лучший Гоголь Земли».

Напомним, документ планируется разработать и утвердить до конца 2016 года для 77 именных столичных книгохранилищ.