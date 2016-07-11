Таллин, 11 июля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. 10 июля в результате сильного ливня затопленными оказались центральные магистрали в ряде районов Таллина, десятки автомобилистов стали заложниками непогоды, вода проникла на первые этажи крупных торговых центров и залила подвалы жилых и коммерческих зданий. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает эстонское телевидение ETV+, отметив, что ситуации не помогло то, что за несколько часов до начала ливня синоптики сделали предупреждение сразу по пяти уездам страны.

pealinn.ee Последствия ливня в Таллине

Сообщается, что в считанные минуты затопило не только главные дорожные артерии столицы, но и торговые площади Таллина. Однако если в магазинах тотчас была организована эвакуация людей, то на помощь автомобилистам приходили, как правило, все те же автомобилисты. В том числе и водители грузовиков. Столичные спасатели работали с полной нагрузкой для откачивания воды из подвальных помещений и для вытягивания автотранспортных средств из водных препятствий. Заблокированы разлившейся водой оказались автомобильные проезды через туннель и под мостом Ярвевана, на Лаагна тээ, на перекрестках Тартуского шоссе и Нарвского шоссе в Таллине. От сильного ливня пострадали Таллинский автовокзал и крупнейший торговый центр столицы Эстонии Ulemiste — вода залила первые этажи.

Мэрия Таллина уже обратилась к коммунальным службам столицы за разъяснением случившегося. «Предприятие Talliinna Vesi, которое занимается отводом всех сточных вод в столице, должно оказывать эту услугу на максимально возможном уровне. Я намерен услышать отчет и разобраться, какие недочеты могли быть допущены в работе», — заявил заведующий Таллинским коммунальным департаментом Айн Валдман.