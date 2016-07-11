Москва, 11 июля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В Москве неизвестные угнали у безработной женщины автомобиль Jaguar XJ стоимостью 5,8 млн рублей, сообщает Life.

sportwagen Jaguar

Инцидент произошел на юго-западе Москвы. В полицию с заявлением 10 июля обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что с парковки на Боровском проезде был похищен принадлежавший ей люксовый автомобиль.

Пострадавшая оценила ущерб в 5,8 млн рублей. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.