Анапа, Краснодарский край, 11 июля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В городе-курорте Анапа пожарные продолжают ликвидировать возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в районе Хутора Красный. На вечер вчерашнего дня площадь тления мусора составляла 800 квадратных метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 11 июля.

23.mchs.gov.ru Ликвидация возгорания на полигоне ТБО

Огнеборцы засыпают очаги возгорания землей, работают экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. Планируется продолжать просыпку грунтом и проливку очагов тления.

В настоящее время с последствиями возгорания борются более 40 человек.

Напомним, сообщение о том, что на территории полигона твердых бытовых отходов в районе хутора Красный произошел пожар, поступило на пульт дежурного в 12:40 8 июля. Как выяснили прибывшие на место огнеборцы, мусор тлел на площади около 1000 кв. метров. Менее чем через два часа возгорание было локализовано. Еще спустя несколько часов к месту возгорания вылетел вертолет Ми-8, оборудованный устройством ВСУ-5. До вечера на очаг возгорания авиация МЧС России осуществила 11 сбросов воды.

На утро следующего дня было выполнено еще 10 сбросов. Проводилась отсыпка грунта.

Всего в ликвидации происшествия были задействованы 112 человек и 37 единиц техники. Как полагают специалисты, причиной пожара мог стать поджог, пишет «Югаполис». Об этом свидетельствует то, что очаги возгорания находятся в разных местах и не связаны между собой. К поискам злоумышленников подключены правоохранительные органы.