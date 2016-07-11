Москва, 11 июля, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Над Белоруссией развернулся пассажирский Boeing, следовавший рейсом из Москвы на остров Джерба (Тунис), сообщают «Вести ФМ».

tommyolsson Boeing 737

По предварительным данным, самолет вернулся в аэропорт вылета из-за плохого самочувствия одного из пассажиров — стало плохо четырехлетнему ребенку. Командир воздушного судна принял решение развернуться в небе над Витебском.

После посадки ребенок был госпитализирован, а самолет снова вылетел на Джербу.