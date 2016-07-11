Бишкек, 11 июля, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев решил вопрос о предоставлении супружеской чете Ребровых и их ребенку-инвалиду бесплатного лечения в одном из пансионатов на озере Иссык-Куль.

katyveldhorst Чемодан туриста

«То, что произошло с вашей семьей, поверьте, единичный случай. Народ Киргизии очень гостеприимный и радушный, у вас еще будет возможность убедиться в этом», — отметил Асхат Акибаев в ходе встречи с Ребровыми.

Также стало известно, что ветераны милиции Чуйской области Киргизии передали 20 тыс. сомов (19,1 тыс. рублей) этой семье, которую по дороге на Иссык-Куль обокрали мошенники, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов.

Вручившие материальную помощь начальник УВД Чуйской области Капар Батырканов и председатель Общества ветеранов УВД Чуйской области Кантемир Турдалиев извинились перед пострадавшими туристами из России за произошедший инцидент.

«Вы приехали к нам в Киргизию для того, чтобы ваш ребенок получил лечение, и тут такое произошло с вами. От чистого сердца извиняемся перед вами», — подчеркнул Кантемир Турдалиев.

ИА REGNUM напоминает, что 4 июля 2016 года в Киргизии неизвестные, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов, обокрали граждан России, везших ребенка-инвалида на лечение на озеро Иссык-Куль. Мошенники украли у российских туристов €100, 20 тыс. рублей и 45 тыс. сомов (в общей сложности около 70 тыс. рублей). Впоследствии преступники были пойманы. Отметим также, что после появления в СМИ информации о произошедшем инциденте, в стране был организован сбор денег для оказания материальной помощи пострадавшей семье.