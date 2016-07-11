Улан-Удэ, 11 июля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Сухая и жаркая погода привела к возникновению опасного агрометеорологического явления в 13 районах Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, речь идет о почвенной засухе.

mcx03.ru Засуха в Бурятии

Однако при этом в Минсельхозпроде заверили, что готовы к возможному введению режима ЧС: алгоритм действий для районов республики в случае аномальной жары разработан еще с прошлого года.

Почвенная засуха, по данным Бурятского ЦГМС, зафиксирована на территории Баргузинского, Бичурского, Курумканского, Кяхтинского, Селенгинского, Еравнинского, Кижингинского, Иволгинского, Хоринского, Заиграевского, Мухоршибирского, Джидинского, Кабанского районов.

«Отсутствие эффективных осадков, высокие дневные температуры воздуха, почвы, низкая относительная влажность воздуха, суховеи способствовали интенсивному испарению влаги из почвы. Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы достигли критических значений (менее 10 мм), в метровом слое почвы — менее 50 мм. На сельскохозяйственных посевах наблюдается ухудшение состояния растений, засыхание листьев, засыхание растений полностью, изреженность посевов, потеря тургора в дневные часы, на естественных сенокосах и пастбищах, преждевременное засыхание трав, выгорание пастбищ», — говорится в сообщении министерства.

В ближайшую неделю в регионе ожидается теплая погода, в отдельные дни — жаркая. Дожди ожидаются в основном ливневого характера. По оценкам специалистов Минсельхозпрода, на фоне ветра и высокой дневной температуры воздуха это приведет к дальнейшему развитию засухи.

В связи с этим главам муниципальных образований районов поручено создать комиссии по обследованию площадей сельскохозяйственных культур, подвергшихся засухе. В частности, они должны определить состояние посевов и данные по погибшим в результате ЧС сельхозкультурам. По результатам всех проведенных исследований можно будет принимать решение по объявлению ЧС в районе.

После объявления режима ЧС собранные документы направляются в министерство сельского хозяйства Бурятии. Затем в течение 30 дней документы должны направить в Москву, где будет принято решение о поддержке аграриев, потерявших урожай из-за аномально высоких температур.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году из-за засухи в Бурятии почти 200 сельхозтоваропроизводителей были признаны полностью потерявшими урожай. В целом по региону сумма ущерба превысила 530 млн рублей.

Глава региона Вячеслав Наговицын, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что «такой засухи не было десятки лет». По его словам, потери составили более 60%.