Мюнхен, Германия, 11 июля, 2016, 10:04 — ИА Регнум. В Мюнхене неизвестные осквернили памятник на могиле украинского националиста Степана Бандеры, сообщил в своем Facebook генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

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На фотографиях, опубликованных Костюком, постамент облит черной краской. Комментируя инцидент, генконсул Украины назвал осквернивших могилу «нелюдями».

Степан Бандера — украинский политик, идеолог и теоретик украинского национализма. С 1927 года стал членом Украинской войсковой организации, в 1929 году — Организации украинских националистов.

Организатор террористических операций против властей довоенной Польши. Поступил на службу в специальные подразделения Гитлера, возглавляя одно из которых, инициировал на Украине акции массового истребления евреев и граждан, лояльных советской власти. В 1959 году был убит агентом КГБ.