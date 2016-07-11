Вашингтон, 11 июля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Американскими астрофизиками определены группы звезд, создающих условия для зарождения и поддержания на обращающихся вокруг них планетах жизни, сообщает портал arXiv.org.

Buddy_Nath Звездное пространство

Наиболее подходящими для поисков возможных форм жизни являются окрестности звезд интервала от позднего спектрального класса G (подобных Солнцу) до середины цикла развития класса K (звезды холоднее и крупнее Солнца), с температурам поверхности равными 4900−5300 кельвинам.

Учитывая разнообразные факторы, ученые ввели параметр под названием HabPREP (Habitable-Planetary-Real-Estate Parameter), определяющий меру пригодности звезды для возникновения на её планетах жизни.

По мнению авторов исследования, появление жизни в окрестностях красных карликов, являющихся самыми распространенными звездами Вселенной, наименее вероятно.

Исследование подтвердило ранее опубликованную гипотезу, согласно которой самыми подходящими для внеземной жизни являются орбиты старых светил класса G и молодых звезд класса K.