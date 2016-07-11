Пекин, 11 июля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая резко осудило нападение на миротворцев в ООН в Южном Судане, а также принесло соболезнования родственникам жертв атаки, в результате которой пострадали граждане КНР.

Mikhail Evstafiev Миротворец ООН

Власти Китая обратились к правительству Южного Судана с требованием немедленно расследовать инцидент и наказать виновных. Китай не откажется от взятых на себя обязательств по поддержанию мира и стабильности в Африке, пишет «Чжунго синьвэнь».

В настоящее время более 2,4 тыс. китайских миротворцев обеспечивают безопасность мирных граждан на территории ряда африканских стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несколько миротворцев ООН из Китая и Руанды были убиты или ранены в результате нападения боевиков на базу миротворческих сил ООН в Джубе — столице Южного Судана. Члены Совбеза ООН решительно осудили эскалацию боевых действий, нападения на гражданское население и миротворческие силы, а также выразили соболезнования семьям погибших и раненых миротворцев.