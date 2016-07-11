Москва, 11 июля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. У жителей России идеальная семья ассоциируется не с высоким уровнем материального дохода, а взаимопониманием, поддержкой и уважением между членами семьи — это назвали важным 87% респондентов. Если в 2012 году 17% граждан РФ описывали идеальные семейные отношения как основанные на материальном благополучии, то в 2016 году сторонников такой точки зрения осталось лишь 9%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Обычная советская семья. 1954 г

Все более привлекательным становится тип семьи, в которой права и обязанности, ответственность за принятие решений супруги делят поровну — для 52% опрошенных этот формат отношений является наиболее привлекательным (в 2012 году той же позиции придерживалось лишь 45%). Среди женщин сторонниц такого принципа формирования отношений несколько больше (55%), чем среди мужчин (48%).

Тем не менее, жители России стали более лояльно относиться к участию родственников в решении материальных проблем семьи, в воспитании детей, помощи по хозяйству и т.п. Если в 2012 году для 65% опрошенных «идеальной семьей» была — та, в которой самостоятельно справляются со своими проблемам, а вмешательство родственников недопустимо, то в опросе 2016 года так идеал описывали — 58%.

Образ «идеальной семьи» связывается с готовностью жертвовать своими частными интересами в случаях, если они противоречат интересам других членов семьи — такой точки зрения придерживаются 77% российских граждан.

Опрос проведен 2−3 июля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.