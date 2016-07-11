Иркутск, 11 июля, 2016, 09:55 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Усть-Удинского муниципального образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СКР. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

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По версии следствия, в апреле 2013 года между администрацией Усть-Уды и ООО «Сфера» был заключен контракт на строительство пяти одноквартирных жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Сумма контракта составляла около 7 млн рублей.

В начале сентября 2013 года чиновник подписал акты о выполнении работ и на счет ООО «Сфера» были перечислены 2,8 млн рублей, из которых половина денежных средств была переведена за фактически невыполненные работы.

Кроме того, в августе 2014 года подозреваемый заключил с ООО «Сфера» дополнительное соглашение к указанному контракту о продлении сроков сдачи объекта и внес на расчетный счет предприятия предоплату в сумме около 2 млн рублей, что нарушает требования, действующего на тот момент законодательства. Стоит отметить, что ООО «Сфера» до сих пор не исполнило обязательства по заключенному контракту.

По оценке следователей, в результате действий чиновника бюджету Иркутской области был нанесен материальный ущерба в сумме около 3,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры при взаимодействии сотрудников полиции. В настоящее время чиновник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.