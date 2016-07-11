Люберцы, Московская область, 11 июля, 2016, 10:10 — ИА Регнум. На устранение последствий урагана, пронесшегося над подмосковными Люберцами 4 июля, власти района выделили больше месяца. В результате разгула стихии в городе были повалены сотни деревьев, разрушены ограждения, повреждены детские площадки и больше сотни автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Люберец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

До 20 августа в Люберцах будут ликвидировать последствия мощного урагана. Об этом сегодня заявил глава района Владимир Ружицкий.

Город ощутил на себе серьезные последствия разгула стихии: было повалено более 650 деревьев, сломано 450 метров ограждений, повреждено 12 детских и спортивных площадок, оборвано 18 километров линий электропередач, разбито 150 автомобилей.

«В ликвидации последствий разгула стихии участвовали около полутора тысяч человек и более 100 единиц тяжелой спецтехники. За 6 дней коммунальщики очистили улицы Люберец от брёвен и веток, вывезли более пяти тысяч кубометров стволов деревьев, полностью восстановили в городе наружное освещение», — пояснил Ружицкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 4 июля и в ночь на 5 июля в Московском регионе прошел сильный дождь, местами с градом и шквалистым ветром.