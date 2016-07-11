Махачкала, 11 июля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Один из двух убитых в Дагестане 10 июля человек был полицейским. Бандиты убили его из мести именно за то, что он работал в полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в пресс-службе СКР по региону.

ut.by Стрельба из пистолета

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек в лесном массиве, расположенном в двух километрах от села Сергокала Сергокалинского района. Как сообщало ИА REGNUM, группа неизвестных напала на отдыхающих молодых людей. Двое из них были убиты, кроме того, похищен автомобиль. В Следственном комитете сообщили о подробностях преступления. Пятеро молодых людей отдыхали в лесу, когда в 04:30 к ним подошли четверо вооруженных мужчин. Они разбили стекло двери и автомагнитолу в автомобиле «Лада Приора», а также выстрелили из огнестрельного автоматического оружия в 23-летнего молодого человека, который скончался на месте от полученных ранений. Остальных четверых потерпевших связали. После этого бандиты погрузили двоих в багажник автомашины «Мерседес Бенц», принадлежащей одному из пострадавших.

Отъехав на небольшое расстояние от этого места, бандиты расстреляли одного из молодых людей, который работал в полиции. При этом, как отметили в СКР, злоумышленники знали, что он является сотрудником полиции, и убийство было совершено преднамеренно, из мести за осуществление им профессиональной деятельности.

В настоящее время скрывшихся с места преступления бандитов разыскивают. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконный оборот оружия», «Неправомерное завладение автомобилем и умышленное повреждение чужого имущества».